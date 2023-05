Appliquer la démarche low-tech aux projets urbains

Sur l’ensemble du territoire, des projets urbains repensant les besoins des citoyens émergent. Aujourd’hui, passer le proof of concept (POC), l’enjeu est de déployer cette approche pour transformer profondément la ville et ses modèles de développement. Paris&Co et ses partenaires fondateurs ont établi une grille d’évaluation pour accompagner les décideurs dans leur choix de projet urbain.