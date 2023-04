Appels à projets : même en l'absence de cadre juridique spécifique, des règles doivent être respectées

La multiplication de lancements d'appels à projets suscite des questionnement chez de nombreuses personnes publiques sur ce type de montage. C'est ce que rapporte le sénateur Jean-Louis Masson (Moselle - NI), interrogeant l'exécutif sur le cas d'une commune qui a lancé un appel à projets pour l'aménagement d'une emprise foncière lui appartenant. Elle souhaiterait savoir si elle peut modifier, de façon unilatérale, le calendrier de dépôt des offres des candidats.

AMI vs contrats de la commande publique

Dans sa réponse écrite, le ministère chargé des Comptes publics attire l'attention sur le fait que "bien que faisant également appel à une procédure de mise en concurrence, ce dispositif se distingue des contrats de la commande publique".



En effet, l'appel à projets appelé aussi appel à manifestation d'intérêt (AMI) n'a "pas pour objet de répondre aux besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services d'une personne publique ou de confier à un tiers l'exécution d'une mission de service public". Il consiste, en vue de la réalisation d'un objectif d'intérêt général, à susciter des initiatives de tiers intéressés, à sélectionner la proposition de ces tiers qu'elle considère comme la plus satisfaisante et à lui apporter un soutien qui peut consister en une subvention, la cession d'un bien à titre onéreux, l'attribution d'un droit d'occupation domaniale ou d'une autorisation d'urbanisme. L'aménagement foncier fait partie des nombreux secteurs de l'activité publique pour lequel ce dispositif, qui "n'est pas réglementé", peut intervenir.

Obligations à respecter par la personne publique

Pour répondre plus précisément au sénateur, l'exécutif précise les obligations auxquelles sont soumises les personnes publiques.

Ainsi pour un appel à projets ayant pour objectif l'attribution d'une autorisation d'occupation du domaine public permettant l'exercice d'une activité économique, "la procédure de sélection préalable prévue aux articles L. 2122-1-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques doit alors être respectée".



Par ailleurs, la jurisprudence précise que "même en l'absence de tout texte réglementant l'appel à projets, la personne publique est tenue de respecter les règles qu'elle a elle-même définies dans le cahier des charges de la consultation, ainsi que le principe d'égalité entre tous les candidats qui y ont répondu ou sont susceptibles d'y répondre (CE 16 avril 2019 "Sociétés Procedim et Sinfimmo", n° 420876).



En conséquence, "elle ne peut donc, en principe, modifier le calendrier de dépôt des offres des candidats, sauf si cette possibilité est inscrite dans le cahier des charges de la consultation ou si cette modification répond à une nécessité pratique et doit, en tout état de cause, en informer tous les candidats afin d'assurer leur égalité de traitement".

QE n°01841, réponse à Jean-Louis Masson (Moselle - NI), JO Sénat du 2 mars 2023