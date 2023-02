Appel à projets pour les Green Solutions Awards

Savoir-faire et faire savoir… Les inscriptions aux Green Solutions Awards sont ouvertes jusqu’au 28 février 2023. Bâtiments, quartiers et infrastructures exemplaires seront à l’honneur, de même que leurs concepteurs et acteurs.

Projets concernés : les bâtiments, neufs ou rénovés, individuels ou collectifs ; les infrastructures dans les domaines de l'énergie, de l'eau, des déchets, du numérique, de la mobilité, de la biodiversité, etc. ; les éco-quartiers, éco-campus, ZAC. Livrés entre le 1er janvier 2016 et le 31 mars 2023 (au moins une tranche pour les quartiers).

La remise des prix France s’effectuera à Paris en juin 2023, ainsi que la cérémonie internationale en novembre 2023 lors de la prochaine COP.

En savoir plus…