Appel à projets "FAIRE" : cinquième édition!

Forts du succès des précédentes éditions - une soixantaine d’équipes accompagnées - le Pavillon de l’Arsenal avec la Ville de Paris, la Caisse des dépôts, MINI et EDF lancent la cinquième session de l'appel à projets FAIRE…

FAIRE invite architectes, créateurs, designers, ingénieurs, paysagistes, urbanistes, etc. émergents, étudiants ou confirmés à interroger les modèles existants incompatibles avec la transition écologique et sociale, à révéler ceux à accompagner dans leur adaptation urbaine, et enfin à imaginer de nouvelles solutions hybrides.

FAIRE permet aux lauréats d’engager des recherches et expérimentations qui n’auraient pu exister en offrant aux équipes sélectionnées un soutien financier, des ressources techniques et logistiques, des territoires d’expression adaptés et un accompagnement personnalisé au regard des besoins de chaque équipe.

Pour participer : envoyez une courte présentation de votre projet, de votre équipe, du calendrier de développement, de vos besoins et de vos attentes. Une commission d’experts analysera votre proposition. Les plus remarquées seront auditionnées par un jury.

Envoyez votre projet avant le 3 novembre 2021 à 23h59 sur www.faireparis.com