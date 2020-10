Appel à projets : «FAIRE 2020»

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Culture Supprimer Projets Supprimer Pavillon de l'Arsenal Supprimer Appel à projets Supprimer France Supprimer Valider Valider

Plus que trois jours pour postuler et transmettre vos propositions dans le cadre de «l’accélérateur de projets urbains et architecturaux innovants» lancé par le Pavillon de l’Arsenal (Paris)…

L’irruption du Sars-CoV-2 et de la Covid-19 a rendu obsolète certains modèles urbains par la pression qu’ils exercent sur les milieux naturels, les inégalités ou la promiscuité qu’ils génèrent. Elle a aussi révélé de nouvelles attentes, d’autres manières de vivre, de se déplacer, de manger ou de travailler, très souvent fondées sur le partage, la transformation ou la mutualisation des biens naturels, matériels et immatériels.

Constats et aspirations ouvrent ainsi de nouveaux champs d’études et d’applications pour celles et ceux qui pensent la ville. L’ambition est désormais de conjuguer les préoccupations premières de solidarité et d’urgence climatique avec les problématiques de proximité, de soins, de nature, d'énergie, etc.

« FAIRE» invite donc les professionnels confirmés ou émergents ainsi que les étudiants des écoles d’architecture et de design à explorer ces mutations en cours au travers d’analyses, études et expérimentations. Depuis sa création, «FAIRE» a déjà accompagné avec ses partenaires plus d’une trentaine d’équipes, engagé la publication de 12 recherches, développé 18 expérimentations in situ ainsi qu’un nouveau type de promotion immobilière.

Plus d’une centaine d’acteurs s'est engagée aux côtés des lauréats des différentes éditions pour accompagner leurs démarches expérimentales. Lancé dans un contexte bien particulier, «FAIRE 2020» souhaite interroger la mutation des grands enjeux parisiens et métropolitains pour accompagner l’évolution des pratiques, des formes urbaines ; et faire coïncider les attentes et besoins de la ville où l’on vit avec celle dont on vit.