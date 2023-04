Appel à candidatures pour le Prix du Réseau des maisons de l'architecture

Ce nouveau prix récompense une action réalisée qui rappelle l'importance du rôle que joue l'architecture dans la construction, actuelle et à venir, de notre société. Chaque édition sera thématisée afin d'illustrer des problématiques contemporaines. Pour l'édition 2023, le thème en est «Habitants et espaces».

Les candidatures sont ouvertes à tous ceux qui interviennent dans le champ architectural au sens le plus large : architecte, urbaniste, paysagiste, enseignant, auteur, médiateur, étudiant, militant, etc. Et sous toutes les formes d'organisations.

Pourront être récompensés : un projet bâti, un livre, un film, une exposition, une conférence, un mémoire d’étudiant, un atelier pédagogique, une rencontre, une résidence d’architecture, une action culturelle, etc.

Pour cette première édition le prix est doté de 5000 €.

Les candidats ont jusqu'au 30 juin 2023 pour poster leur dossier en ligne.