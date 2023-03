Appel à candidatures pour la Villa Kujoyama

Implantée sur les hauteurs de Kyōto, la Villa Kujoyama est la première résidence artistique française de recherche pluridisciplinaire implantée en Asie. Elle a pour vocation de renforcer le dialogue interculturel entre la France et le Japon. Près de 400 artistes y ont séjourné depuis sa création en 1992.

Le processus de sélection est ouvert, notamment, aux disciplines suivantes : Architecture, paysage, urbanisme ; arts de la rue, cirque ; création numérique ; cinéma ; arts plastiques ; danse ; design ; métiers d’art ; mode ; littérature ; musique ; théâtre ; photographie ; etc.

En 2024, la Villa Kujoyama accueillera environ quinze lauréats et lauréates pour des résidences d’une durée comprise entre quatre et six mois.

Le dépôt de candidatures est limité à 250 dossiers.



Règlement et informations - Un webinaire d'information est organisé le mercredi 8 mars 2023, à 9h30 (heure de Paris).



Clôture des inscriptions le 7 avril 2023 à minuit ou dès le 250e dossier déposé.