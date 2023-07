Appel à candidatures : «Place au Son 2024»

Si les collectivités sont aujourd’hui presque toujours dotées «d’observatoires du bruit», force est de constater le dénuement des aménageurs lorsqu’il s’agit de vanter les qualités sonores des espaces extérieurs.

Ecouter est un acte de partage. Choisir un point d’ouïe, c’est prendre le temps de s’arrêter pour écouter le monde qui nous entoure, pour sa singularité positive ou négative ; trop plein de bruit, micro bruit envahissant, espace de tranquillité, réserve de silence, fenêtre sur le monde audible...

Choisir un point d’ouïe c’est mettre en exergue une particularité sonore : une vocalité, une curiosité acoustique, une résonance, un flutter écho ou autres effets sonores. C’est valoriser une situation sonore exceptionnelle qui permet d’embrasser les clameurs de la ville, de désigner la profondeur de champ, les strates sonores qui s’interpénètrent.

«Place au Son» est un concours ouvert aux étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur, durant leur cursus et trois ans après l’obtention de leur diplôme (en architecture, urbanisme, paysage, géographie, design, arts, musique, théâtre, cinéma, ingénierie, etc.).

Il se déroule en deux temps : la réalisation d'une vidéo autour du point d’ouïe en exposant le projet de mobilier qui le met en valeur et, en 2024-2025, le regroupement des points d’ouïe proposés par les équipes en une cartographie sonore. Les projets lauréats seront prototypés et testés in situ au point d’écoute.

Les candidats ont jusqu'au 15 novembre pour s'inscrire.

