Apaisée et décarbonée, la ville de demain se dessine sur MID

Plus d’un millier d'élus, d'ingénieurs, de promoteurs, de bailleurs, de bâtisseurs, d'architectes et d'industriels se retrouveront à Boulogne-Billancourt pour la cinquième édition du Moniteur Innovation Day (ou MID) le 4 juillet 2023. Lieu de rencontres et d’échanges incontournable pour les acteurs de la construction et de l’aménagement, l’événement présentera l’ensemble des leviers susceptibles de transformer nos villes et territoires, au travers de conférences et d’ateliers thématiques. Parmi eux les politiques, méthodes et solutions à mettre en œuvre pour permettre l’émergence de villes décarbonées et apaisées feront l’objet d’un éclairage particulier.

Une série d'ateliers et des experts

Dans l’optique de chasser les émissions de CO2, un premier atelier traitera en fin de matinée des équipements de recharge à déployer pour favoriser l’essor de mobilités électriques. Un second se concentrera, quant à lui, sur la nécessaire réhabilitation de nos bâtiments pour en réduire les consommations et gagner ainsi en sobriété.

Mais prendre un tel virage décarboné ne se fera qu'à une condition : repenser la ville, dans le même temps, afin de la rendre plus désirable. Un impératif qui suppose un urbanisme revisité qui fait la part belle à l’enchevêtrement des usages et favorise la rencontre entre les habitants. Cet enjeu central sera l’objet des réflexions d’un panel d’experts, qui s’appliquera en début d'après midi à détailler les ingrédients d'une mixité véritable moteur d'une densité heureuse.

Reste que cette vaste ambition de réinvention de notre rapport à la ville, à ses logements, ses équipements et ses espaces publics ne peut aboutir sans l’acceptation de tous. Construire du commun réclame de l'adhésion. Or, jamais les projets d’aménagement n’ont suscité davantage la méfiance des populations. Ce pourquoi la question de l’acceptabilité sera au coeur des réflexions avec une atelier dédié.



Rendez-vous le 4 juillet à la Seine Musicale pour aborder ces problématiques cruciales et bien d’autres encore à découvrir dans le programme complet de MID.