Anticorruption - Mazars et Values Associates s'unissent pour la préqualification des tiers

Values Associates, créateur d'applications métier, et Mazars, acteur d'audit et de conseil, se sont associés pour développer un module « Tiers » attaché à leur suite logicielle ConformEthics. Cet outil payant automatise le travail de préqualification des tiers, imposé par la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 aux entreprises, tous secteurs confondus, d'au moins 500 salariés et réalisant au moins 100 M€ de chiffre d'affaires, ainsi qu'à leurs filiales.