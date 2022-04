Anticiper les besoins en emplois et compétences, clé de la décarbonation rapide du logement

Construire moins et bas carbone, rénover mieux et (beaucoup) plus : ce n'est possible que si l'emploi et les compétences sont là pour le permettre. Les besoins sont massifs. Il faut rapidement 100 000 postes supplémentaires dans la rénovation énergétique et revoir les pratiques dans toute la profession pour réussir les approches globales et performantes nécessaires. Les réductions seront au contraire massives dans la construction, où les compétences doivent aussi s'adapter aux matériaux bas carbone et à une économie plus circulaire. Il faut donc prévoir un accompagnement et un pilotage adéquats, au niveau national comme territorial.