Antibes : premières réalisations du projet Meranda Lacan en 2021

L’achèvement de certains travaux est attendu en 2021 dans le cadre du projet Meranda Lacan à Antibes.

Huit salles de cinéma et des logements situés entre les rues Vauban et Fontvieille devraient voir le jour au mois de juin 2021. Ce seront les premières livraisons du projet de renouvellement urbain opéré dans le cœur de la ville d’Antibes (Alpes-Maritimes). La livraison des commerces et d’autres habitations est programmée pour la fin de l’année 2021.

Pour rappel, le projet Meranda Lacan consiste à créer un espace de vie au cœur de la ville d’Antibes. Réalisé sur une surface de 2 ha, il prévoit la construction de 200 logements, de 4 200 m2 d’espaces commerciaux, de salles de cinéma et d’un groupe scolaire. La réalisation de ces travaux, sous la responsabilité de la municipalité d’Antibes, a mobilisé 135 M€ d’investissement. Le lancement du chantier a été effectué en mars 2019 par BNP Paribas Immobilier (34,5 M€ de CA en 2018), le maître d’ouvrage du projet.