Année record pour le panneau de polyuréthane

D’après le Syndicat national des polyuréthanes, sa pose a augmenté de 15,3%.

Dans un communiqué du Syndicat national des polyuréthanes (SNPU), le panneau d’isolation en mousse rigide de polyuréthane a enregistré une année record en 2021. « Au total, 31,4 millions de m² ont été posés en France, tout type de bâtiments et d’applications confondus, soit une augmentation de 15,3 % par rapport à 2019 et à 2020 ». A titre de référence, en 2015, le panneau polyuréthane représentait 24 millions de m².

Prudence pour 2022

Pour 2022, le secrétaire général du syndicat, Xavier Striebig, est plus circonspect : « Si nous souhaitons rester confiants, plusieurs facteurs viennent toutefois flouter notre visibilité sur 2022. Les problématiques de matières premières perdurent en ce début d'année et pourraient être aggravées par le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Le démarrage un peu poussif de la RE2020 pourrait par ailleurs créer des remous sur le marché du neuf. Nous regrettons également la fin de certains crédits incitatifs ou autres bonifications tels que les « coups de pouce Isolation » dans le cadre des CEE. ».