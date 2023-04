Anne-Virginie Dissard rejoint le comité de direction de Kingfisher France

Depuis le 1er février dernier, Anne-Virginie Dissard a pris place au sein du comité de direction de Kingfisher France, a annoncé le groupe dans un communiqué ce 11 avril. Agée de 38 ans, elle possède une expérience de 15 ans dans la distribution dont 9 au sein du groupe européen de bricolage et d’amélioration de la maison.

Diplômée de l’IEP de Lille et de Sciences Po Paris, Anne-Virginie Dissard débute sa carrière en 2008 dans le Groupe Auchan en tant que responsable des relations institutionnelles et de la stratégie de lobbying européen. En 2014 elle rejoint Kingfisher France comme responsable des affaires publiques, avant d’être nommée en 2016 directrice de la communication corporate et des affaires publiques.

Elle voit ses responsabilités étendues en 2021 à la coordination de la RSE pour les enseignes Castorama et Brico Dépôt. Dans le communiqué du groupe c'est d'ailleurs "son expertise et son expérience" dans ce domaine que salue Alain Rabec, directeur général de Kingfisher France, qui "contribueront pleinement au développement de notre stratégie sociétale et environnementale pour nos enseignes Brico Dépôt et Castorama".