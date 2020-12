Anne-Sophie Grave succède à André Yché à la tête de CDC Habitat

Une page se tourne chez CDC Habitat. Après 21 ans de présidence du directoire, André Yché, 68 ans, passe le relais à Anne-Sophie Grave. A compter de ce 16 décembre 2020, l’ex-directrice générale d’Immobilière 3 F (groupe Action Logement) devient donc présidente du directoire de CDC Habitat et membre du comité exécutif de la Banque des Territoires.



Ce changement de gouvernance n’est pas une surprise. Il avait été annoncé par la Caisse des Dépôts, maison-mère de CDC Habitat, dès le mois de février dernier.

Au sein du directoire, Anne-Sophie Grave sera épaulée par :

Quant à André Yché, il ne lâche pas les rênes. Il devient pour sa part président du conseil de surveillance de CDC Habitat et conseiller auprès du directeur général de la Caisse des Dépôts, Eric Lombard. Il sera notamment chargé d’une mission sur le logement, l’habitat et l’aménagement, dont la feuille de route sera définie en janvier prochain.

Le nouveau directoire de CDC Habitat

Anne-Sophie Grave, présidente

Diplômée de l’École des mines de Paris, Anne-Sophie Grave a commencé sa carrière dans le secteur bancaire. Son parcours dans le secteur du logement social débute en 1998 lorsqu’elle prend la direction de la maîtrise d’ouvrage de l’Opievoy. Elle en assure ensuite la direction générale jusqu’en 2006. De 2007 à 2011, elle préside le directoire d’EFIDIS, filiale du groupe SNI (désormais CDC Habitat), dont elle intègre le comité exécutif puis le directoire en 2010. En 2011, Anne-Sophie Grave devient directrice des retraites et de la solidarité du groupe Caisse des Dépôts, et membre du comité de direction de la Caisse des Dépôts. Depuis juillet 2017, elle était directrice générale du groupe 3F.

Vincent Mahé, directeur général

Ancien élève de l’Ecole normale supérieure (Ulm-Sèvres) et de l’Ecole nationale d’administration (Ena), promotion « Cyrano de Bergerac », 1999, diplômé d’économie de l’Université de Cambridge (Trinity College), Vincent Mahé a commencé sa carrière en tant que rapporteur au Conseil d’Etat (1999-2002). Il a poursuivi en tant que conseiller technique à la Présidence de la République (2002-2005), directeur de cabinet du ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille, puis directeur de cabinet du ministre de la Santé et des solidarités (2005-2007). Il a enfin été banquier conseil à BNP Paribas avant de rejoindre le groupe CDC Habitat en 2013. Vincent Mahé occupait les fonctions de secrétaire général de CDC Habitat et de président du directoire d’AMPERE Gestion. Il conserve sa fonction de président du directoire d’AMPERE Gestion.

Clément Lecuivre, directeur général adjoint en charge des Finances et des participations

Ancien élève de l’Ecole nationale d’administration (Ena), de l’Ecole des hautes études commerciales de Paris et de Sciences Po Paris, Clément Lecuivre a commencé sa carrière en 2005 au ministère du Budget, avant de rejoindre le cabinet du Premier ministre en 2008. En 2011, il devient directeur du département de la stratégie de la Caisse des Dépôts. Il rejoint le groupe CDC Habitat en 2015 où il occupait la fonction de directeur général adjoint en charge des Finances.