Anglet : travaux de construction en cours pour la résidence Bel'Via

Le programme immobilier Bel’Via, à Anglet, continue sur sa lancée. La construction des nouvelles infrastructures se poursuit.

La pose de la première pierre a été effectuée le 9 mars 2021, dans le cadre de la construction de la nouvelle résidence Bel’Via, au sein du quartier de Larochefoucauld, à Anglet (Pyrénées-Atlantiques). La cérémonie, organisée dans un esprit symbolique, s’est déroulée en présence de l’entreprise Eiffage, maître d’œuvre, et de l’Office 64 de l’habitat, maître d’ouvrage. Selon Claude Olive, le maire, « Bel'Via et Larochefoucauld répondent aux enjeux de demain : se loger dans un environnement accessible, tant sur le plan financier que sur le plan physique, apaisé et sécurisé ».

À terme, la résidence Bel’Via disposera d’une trentaine d’appartements de types T2 à T4 et de locaux commerciaux. Ces derniers seront répartis sur deux bâtiments. « On y trouvera institut de beauté, restaurant, société de services d’aide à la personne… », précise Hervé Lapastoure, directeur d’Eiffage immobilier Sud-Ouest. Ce projet a pour objectif de transformer le visage du quartier de Larochefoucauld et de marquer la transformation du boulevard du BAB.