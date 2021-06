Anglet : poursuite du chantier de l’avenue de Larochefoucauld

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Logement neuf Supprimer Valider Valider

L’aménagement de l’avenue de Larochefoucauld continue. Les travaux en cours portent sur la construction de résidences.

Lancée en 2019, la première étape des travaux d’aménagement de l’avenue de Larochefoucauld, à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), s’est achevée en début d’année 2021. Elle se focalisait sur l’enterrement des réseaux électriques et télécoms, la réhabilitation des réseaux d’eau et d’assainissement, la réfection de la voirie, ainsi que la pose de luminaires LED sur la rive est. Notons qu’une résidence baptisée « Prélude » a également été livrée en février 2020 sur cette partie de l’avenue.

La prochaine étape du chantier, prévue cette année, portera sur la construction de 14 logements sur la même rive. Cette opération est à l’initiative de l’opérateur Mindurry Promotion. Elle prévoit la création d’un ensemble cohérent et continu avec l’esplanade Jacques-Faizant. En outre, un parking verra le jour cet été, en lieu et place de la maison Cleuziou située au bout de la rue du Rouge. Une voie piétonne sera également aménagée à partir de ce parking pour permettre aux usagers de rejoindre les commerces.

Sur la rive ouest, quatre immeubles R+3 sortiront de terre en début d’année 2022 le long du boulevard du BAB. Deux d’entre eux sont à l’initiative d’Eiffage Immobilier. Ils permettront la création de 30 logements en accession libre, et de commerces et services en rez-de-chaussée. La troisième opération sera située à l’angle de l’avenue de Larochefoucauld et du boulevard du BAB. Elle prévoit 35 logements, dont 14 en accession sociale. Enfin, le quatrième immeuble est un programme lancé par l’Office 64 de l’habitat. Il accueillera 20 logements sociaux le long de la rue Saint-Léon et du boulevard du BAB.