Anglet : lancement du chantier de construction de la résidence Les Portes d’Aguilera

Le programme immobilier Les Portes d’Aguilera est sur sa lancée. La livraison de la résidence est prévue pour fin 2022.

La pose de la première pierre concernant la construction de la nouvelle résidence Les Portes d’Aguilera, située au croisement de l’avenue de Biarritz, de l’allée d’Aguilera et de la rue de Chassin, à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), a été effectuée le jeudi 20 mai 2021. La cérémonie s’est déroulée en présence de Claude Olive, maire d’Anglet et président de l’Office 64 de l’Habitat, et de Robert Alday, promoteur de ce projet immobilier. Ce dernier s’inscrit dans la politique de la Ville en vue d’une rénovation urbaine et d’une redynamisation du quartier de Chassin-Larochefoucauld.

Conçue par l’architecte Miguel Montouro, de l’agence Taldea Concept, à Anglet, la future résidence Les Portes d’Aguilera disposera, à terme, de 41 appartements, dont 12 logements sociaux. En forme de « L », le bâtiment s’installera sur le site de l’ancien garage Pueyo et maintiendra un lien patrimonial avec l’histoire du lieu. « On verra s’élever ici un édifice harmonieux, contemporain, fonctionnel et esthétique », indique le maire. La structure sera équipée d’un parvis paysager ouvert sur l’avenue de Biarritz, et d’un parking en sous-sol. Elle abritera trois commerces au rez-de-chaussée, dont une supérette. Sa livraison est programmée pour la fin de l’année 2022.