Anglet : la mairie a réalisé des travaux d’entretien sur l’ensemble des plages

Les plages d’Anglet ont été aplanies. Les travaux ont été portés par la Ville.

La Ville d’Anglet (Pyrénées-Atlantiques) a procédé à un reprofilage de ses plages. Les travaux se sont achevés mi-juin 2021. Le reprofilage des plages consistait à aplanir les buttes de sable et à recréer une pente plus douce avant la saison estivale.

Le chantier est assuré annuellement par la Ville d’Anglet depuis 2014. Un budget de 60 k€ y est consacré. Le projet vise principalement à réparer les effets du « shore break », une vague très puissante qui se brise sur le rivage. L’adoucissement de la pente s’inscrit aussi dans le cadre de la sécurisation des plages pour les baigneurs. Il assure notamment une meilleure visibilité sur la zone de baignade pour les sauveteurs.

Des relevés topographiques et bathymétriques (mesure des profondeurs et du relief de l'océan pour déterminer la topographie du sol de la mer) sont par ailleurs effectués pour contrôler et optimiser les opérations de reprofilage. Les études sont menées par Casagec Ingénierie, un bureau d’études spécialisé dans l’aménagement du littoral.