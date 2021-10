Anglet : la construction de la future résidence Gran Bos a été lancée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Valider Valider

À Anglet, le programme immobilier Gran Bos se concrétise avec le récent lancement des travaux de construction.

À Anglet (Pyrénées-Atlantiques), la pose de la première pierre sur le chantier de la future résidence Gran Bos s’est déroulée le 7 octobre 2021. La cérémonie a été présidée par Claude Olive, le maire de la ville. Il a été assisté par les représentants des parties prenantes du projet : Arnaud Dunoyé, le directeur de l’agence locale de Bouygues Immobilier, et Camille Nunes, la directrice de Villes et Territoires.

La future résidence sera construite au croisement de la rue Dous-Bos et de la rue Jean-Léon-Laporte. Une fois terminée, elle comprendra trois immeubles de 3 et 4 étages comptant au total 139 logements, dont 53 locatifs sociaux. Des parkings établis sur deux niveaux et des emplacements pour deux-roues seront aussi disponibles en sous-sol. L’architecte Didier Sarraute, engagé dans la réalisation du projet, créera un îlot central végétalisé sur le site.

Précisons que l’Office 64 de l’Habitat est propriétaire de 53 logements dans le cadre d’un contrat de vente en état futur d’achèvement auprès de Bouygues Immobilier.