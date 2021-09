Anglet : aménagement d’une nouvelle piste cyclable avenue Montbrun et avenue de l’Abbé-Cestac

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Aménagement de voirie Supprimer Valider Valider

La Ville d’Anglet entreprend des travaux d’aménagement avenue Montbrun et avenue de l’Abbé-Cestac. Ils s’inscrivent dans le cadre de la création d’une nouvelle piste cyclable.

La Ville d’Anglet (Pyrénées-Atlantiques), avec le concours de la Communauté de communes du Pays Basque, procède à des aménagements avenue Montbrun et avenue de l’Abbé-Cestac depuis début septembre 2021. L’initiative vise notamment la création d’une piste cyclable. Cette nouvelle voie doit permettre une liaison plus sécurisée du quartier des Cinq-Cantons et de l’office de tourisme.

Dans la réalisation du projet, une première tranche du chantier est prévue pour cette année. Elle concerne la section de l’avenue de l’Abbé-Cestac, entre le giratoire Édouard-Cestac et le chemin de Porte. Par ailleurs, depuis le 13 septembre dernier, et pour une durée d’un mois et demi, l’entreprise Sogea procède au remplacement et au renforcement de la canalisation d’eau potable qui passera sous la nouvelle piste cyclable.

La seconde phase du chantier, quant à elle, doit permettre une extension de la future piste cyclable jusqu’au carrefour Fine. Finalement, cette voie s’étendra sur 1,6 km. Un investissement s’élevant à 450 k€ sera consacré à sa réalisation. Précisons que le projet est issu du plan vélo 2021-2026 mis en place par la Ville d’Anglet.