Angers : Une charte pour encadrer le développement immobilier

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Collectivités locales Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

En complément d'un PLUi révisé en 2021 et volontairement assez souple, et alors que le marché se tend et que les prix [...]