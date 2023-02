Angélique Longeray (DG de Somfy France), élue vice-présidente d’IGNES

Angélique Longeray fait ainsi son entrée au bureau d’IGNES au cours de son deuxième mandat d’administratrice. « Je suis très honorée de rejoindre le Bureau d’IGNES en tant que vice-présidente. IGNES s'est imposé en tant qu'acteur majeur et reconnu de la transformation énergétique et numérique », indique Angélique Longeray « Le bâtiment connecté, la sobriété énergétique, le maintien à domicile, la réduction des émissions carbone et la sécurité des biens et des personnes seront autant de défis passionnants à relever avec l’ensemble des membres de l’alliance. »

Angélique Longeray a rejoint en 2000 le groupe Somfy, où elle a exercé diverses fonctions de marketing au sein de la filiale France, puis en développement des ventes en Europe de l’Est, au Moyen Orient & Afrique. Elle a évolué vers un poste de marketing stratégique pour l’activité Accès du groupe en 2009, avant d’en prendre la direction en 2014. Depuis 2020, elle est la directrice générale de Somfy France.

L’Alliance IGNES est constituée de 40 entreprises implantées dans le territoire français, PME, ETI et grands groupes internationaux, qui représentent à l’échelle mondiale 100 milliards d’euros et 300 000 emplois dont 100 000 en France.