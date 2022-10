André Dot est entré en fonction au sein de Promotoit

Lors de son Conseil d’administration qui s’est tenu le 27 septembre 2022, l’association Promotoit a accueilli son nouveau président André Dot, président de Velux France. Ce dernier avait élu lors de l’Assemblée générale au printemps dernier, succédant ainsi à Pascal Casanova, président d’Edilians, dont le mandat arrivait à échéance.

Valoriser les toits en pente

Dans un communiqué, il a déclaré : « Le toit - 5ème façade de nos bâtiments - a un rôle essentiel à jouer dans l’aménagement des villes et des territoires ainsi que dans la conception d’un habitat durable. Dans le prolongement des actions engagées par Pascal Casanova, je m’attacherai à valoriser les vertus des toits en pente, plus que jamais porteurs de solutions face aux enjeux de notre société en matière de logement, et d’environnement. ». Pour rappel, Promotoit est une association créée en 2005. Elle comprend sept « entreprises industrielles majeures dans la fabrication de matériaux de construction pour la toiture » : Edilians, Isover, Terreal, Unilin Insulation, Velux, VMZinc, Wienerberger.