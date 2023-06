André Dot porte une double casquette au sein de Velux

Actuel président de Velux France, André Dot prend du galon au sein du spécialiste de la fenêtre de toit. Il vient d'être nommé vice-président exécutif pour la région Southwest Europe. Dans ses nouvelles fonctions, l'ancien directeur général de Seb France sera responsable de l'excellence commerciale et opérationnelle et de l'amélioration de l'efficacité et de la qualité des services clients dans les pays suivants : la France, l'Italie, l’Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg.

La France, hub commercial de Velux en Europe

Dans un communiqué, il précise :"Je suis impatient d'assumer ce nouveau rôle qui consiste à rapprocher les activités de vente dans chacun des pays afin de créer des synergies et une structure opérationnelle toujours plus rationnelle. Depuis que j'ai rejoint Velux il y a trois ans, nous avons vécu une aventure passionnante et je suis impatient de la poursuivre avec l'équipe. C’est une fierté de voir notre siège de Morangis devenir un hub commercial important en Europe ".