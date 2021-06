Andeville : plusieurs travaux vont être engagés dans le parc de la mairie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La deuxième phase des travaux du parc de la mairie, à Andeville, débutera cet été.

La municipalité d’Andeville (Oise) entend faire du parc de la mairie un lieu de vie et de rencontre, plaisant et apprécié des habitants. La première phase de son aménagement a commencé par la réalisation d’une aire de jeux, inaugurée en 2019. Le chantier entre cet été dans sa deuxième phase. Cette étape prévoit une ouverture sur la droite du site. « Le mur va être partiellement démoli et un portail motorisé à deux vantaux sera posé. Il s’ouvrira sur une allée permettant d’accéder au parc », détaille Jérôme Furet, le directeur général des services de la mairie d’Andeville à L’Observateur de Beauvais.

Cette phase inclut en outre la pose de grilles ornementales, identiques à celles du mur d’enceinte de la mairie, et la mise en place d’un réseau d’alimentation en eau pour la création du circuit d’arrosage du parc. S’y ajoutent le raccordement au réseau électrique pour l’installation de bornes lumineuses, ainsi que la création d’un réseau d’assainissement et d’une aire de pique-nique avec tables et bancs.

La troisième phase du projet prévoit quant à elle un aménagement paysager du parc où seront plantés des arbres de différentes essences, dont des arbres fruitiers. Cette étape s’exécutera à l’automne prochain. Dans la poursuite du programme d’aménagement du site, la municipalité entend y installer, l’an prochain, des sanitaires publics et un portillon permettant la liaison entre l’aire de jeux et le parc.