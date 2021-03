Analyse du cycle de vie du bâtiment industriel : Elcimaï enclenche la dynamique

Alors que la RE 2020 prévoit l’adoption d’une ACV dite « dynamique » pour calculer le poids carbone des futurs bâtiments de logement, Frédéric Hérin, responsable développement chez Elcimaï Environnement et Hervé Marcastel, responsable de la conception industrielle et de la direction de l’innovation d’Elcimaï, anticipent l’application de ce mode de calcul pour les bâtiments industriels et logistiques.