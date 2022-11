Analyse de structure : SCIA Engineer 22 favorise l'économie de matériaux

Un an après le lancement de SCIA Engineer 21, nouvelle interface qui plaçait le logiciel à l'avant-garde mondiale des technologies d'analyse de structure, SCIA a présenté Engineer 22.

Pour cette nouvelle version, la filiale de Nemetschek s'est appuyée sur les commentaires de ses utilisateurs pour améliorer un grand nombre d'actions fréquemment utilisées dans le logiciel : de nombreuses opérations de saisie nécessitent désormais moins de clics, tandis que d'autres bénéficient de nouvelles icônes ou d'automatisation. De plus, la version 22 offre une présentation plus claire et, si nécessaire, plus compacte des hypothèses et des résultats.

Optimisation du temps

Parmi les mises à jour les plus marquantes qui se traduisent par un gain de temps, citons les nouveaux modèles de ferraillage pour les poteaux en béton, la conception automatique du ferraillage avec prise en compte des exigences ELS et une note d’AutoDesign étendu. En ce qui concerne les résultats, quelques mises à jour notables ont également été apportées : un raccourci permet de regénérer les résultats, un raccourci personnalisé par l'utilisateur permet de répéter la dernière commande, et la fermeture du panneau des résultats est plus facile.

Économies de matériaux

Outre l'optimisation du temps, l’économie de matériau est un aspect important du travail de l'ingénieur civil. D'importantes améliorations ont été mises en place, notamment pour les structures en béton. Il est désormais possible d'évaluer l'économie apportée à la structure à travers le poids des armatures par mètre cube de béton dans la note d’AutoDesign étendu.