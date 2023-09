Amorino Barbieri, président et fondateur du groupe italien BAT

Amorino Barbieri (25 ans), président et fondateur du groupe italien BAT est décédé a annoncé le groupe dans un communiqué daté du 8 septembre 2023, saluant « un exemple de grand esprit d’entreprise vénitien, italien et international ». Créé en 1983 en Vénétie (nord-est de l'Italie), le groupe BAT, auquel appartient notamment KE Outdoor Design, est un des principaux acteurs du secteur des protections solaires et des systèmes de protection extérieure. « Esprit tenace et charismatique, guidé par un grand rêve et la capacité de toujours regarder de nouveaux objectifs avec courage, il a transformé sa petite entreprise créée dans les années 70 avec son épouse, Anna Tamai, en une réalité industrielle structurée, avec des succursales de production et commerciales en différents pays du monde, toujours soutenu par sa famille bien-aimée » poursuit le communiqué.

« Sa famille et ses employés se souviendront toujours de lui comme d'une personne avant-gardiste, créative et entreprenante dotée d'une forte personnalité. Ponctuellement informé de tout, intéressé par les processus de l'entreprise et les innovations technologiques, dans le secteur de la production mais surtout par ceux liés au produit. Barbieri, avait un œil pour la recherche et le développement et la conception de produits, ainsi qu'une connaissance approfondie de chaque employé : présence constante entre les bureaux et dans la production, il était toujours attentif et réfléchi à la dynamique de l'entreprise, faisant sentir que les employés font partie d’un environnement familial. »

Amorino Barbieri avait été élevé au grade de Chevalier de l'ordre du mérite de la République italienne le 2 juin 1991. Ses obsèques ont eu lieu le 11 septembre 2023 à Jesolo, près de Venise.