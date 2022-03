AMO et Afex, unis pour l’accueil de professionnels ukrainiens

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Profession Supprimer Guerre en Ukraine Supprimer Afex Supprimer Conseil national de l'Ordre des architectes (Cnoa) Supprimer Monde Supprimer Valider Valider

AMO et Afex offrent une plateforme de mise en relation entre les professionnels français du secteur de l’architecture et de la construction et les professionnels ukrainiens.

L’action entreprise par les associations Architecture et maîtres d'ouvrage (AMO) et Architectes français à l’export (Afex) vient renforcer l’offre de solidarité portée par le Conseil national de l’Ordre des architectes (Cnoa) et, bientôt, par le Conseil des architectes d’Europe (CAE).

Sur le site de l’Afex, les Ukrainiens s'inscrivent en remplissant le formulaire qui les concerne. Ils décrivent leur profil et leur champ d’expertise. Les professionnels français volontaires pour l’accueil souscrivent à la démarche en remplissant le formulaire et acceptent les conditions préconisées.

Ils seront ensuite destinataires, sur une base régulière d’une liste à jour, des annonces des professionnels ukrainiens en recherche.

La plateforme et les formulaires d'inscription.