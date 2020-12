Aménagements extérieurs : quels revêtements pour un bon drainage des eaux ?

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Artisans du paysage Supprimer Aménagements extérieurs Supprimer Drainage Supprimer Dalle Supprimer Jardins Supprimer France Supprimer Valider Valider

Capacité drainante, mais également aspect esthétique et impact environnemental sont autant de critères à considérer pour le choix d’un revêtement de sol extérieur. Trois industriels (Edycem PPL, Daniel Moquet et Tencate Geosynthetics) nous présentent leurs solutions drainantes.

Dalles et pavés

« La collecte des eaux de ruissellement est une problématique identifiée depuis plusieurs années. Avec la prise de conscience environnementale, les revêtements drainants, longtemps réservés à l’aménagement urbain, se démocratisent chez les particuliers, qui optent pour les dalles et pavés drainants pour le côté pratique. Ces produits allient la solidité, la stabilité et la durabilité du béton à un aspect minéral qui se marie bien au végétal.

Désormais, les pavés drainants apportent des réponses esthétiques. Gris ou anthracite, ils peuvent créer des démarcations, se poser en damiers, s’associer avec du granulat, du gazon, etc. Certes, les risques d’inondations liées aux crues ne seront pas maîtrisés en traitant une maison dans un lotissement mais une démarche environnementale s’inscrit petit à petit. Fabricants, poseurs et paysagistes, nous sommes forces de proposition pour ces produits à vocation écologique. »

Damien Raimbault, responsable commercial d’Edycem PPL pour la Bretagne et la Normandie

Gravier et résine

« La fonction drainante des revêtements est notre credo. Le jardin devenant de plus en plus un espace à vivre, nous développons des solutions très décoratives, comme Hydrostar, un sol en gravillons stabilisés par une résine drainante, pour réaliser des terrasses, allées piétonnes, plages de piscines, sans joints et de formes libres. Ce produit est proposé en huit teintes naturelles de gravillons, car le liant est translucide, et se marie avec d’autres matériaux pour personnaliser les extérieurs.

Notre gravier aggloméré Mineralstar rencontre aussi un engouement. Ce revêtement stabilisé et renforcé est composé de calcaire de couleurs claires et d’un liant incolore, naturel et biosourcé. Fabriqué en France et à froid, il ne génère pas de pollution, contrairement à l’enrobé noir à chaud. Du coup, ce revêtement est HQE. De nouveaux coloris vont être proposés pour satisfaire la demande de solutions décoratives et écologiques. »

Pauline Moquet, directrice générale de Daniel Moquet signe vos allées

Géotextile

« Nous observons une demande croissante pour l’un de nos produits, TenCate Bidim Green 8, qui est conçu pour trois applications : construction de terrasse, aménagement d’allée de jardin et réalisation de tranchée de drainage. Pour ce dernier cas, il possède de fortes capacités filtrantes, protège l’installation et empêche le colmatage. Il évite une déperdition des graviers qui entourent le tuyau sur toute la longueur de la tranchée.

Ce géotextile connaît une forte progression pour deux raisons. D’une part, les particuliers, de mieux en mieux informés, recherchent la bonne solution technique pour gérer les eaux de ruissellement. D’autre part, ce produit répond aussi à leurs attentes environnementales. Garanti cent ans, non tissé, non polluant et non toxique, il est fabriqué en France, ce qui réduit son impact carbone lié aux transports. Or, les consommateurs se révèlent de plus en plus sensibles à ces arguments. »

Corinne Verges, responsable produits de Tencate Geosynthetics France