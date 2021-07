Aménagement urbain : des travaux de voirie à Compiègne cet été

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Voirie Supprimer Valider Valider

Plusieurs chantiers de voirie seront engagés cet été à Compiègne dans le cadre des aménagements dédiés aux personnes à mobilité réduite et de la promotion des mobilités douces.

L’aménagement de la rue Carnot à Compiègne (Oise) constitue un chantier permettant de promouvoir les mobilités douces en centre-ville dans le cadre du plan vélo. Une première phase de travaux avait permis la réalisation d’enfouissement des réseaux et la rénovation de divers aménagements de voirie sur le tronçon rue des Réservoirs - rue de Bournonville. Les travaux d’enfouissement et de rénovation d’éclairage public vont se poursuivre cet été sur le tronçon rue des Réservoirs – rue de Metz.

L’aménagement et la mise aux normes des cheminements piétons pour les personnes à mobilité réduite sont aussi au programme cet été. Les travaux prévus à cet effet concerneront l’élargissement des cheminements, la pose de bandes podotactiles (dispositifs destinés à alerter les personnes aveugles et malvoyantes d'un danger lors de leurs déplacements pédestres) et de potelets, et le rehaussement des bordures de trottoirs. Plusieurs arrêts et voies de bus seront concernés, comme avenue des Martyrs de la Liberté, place du Château, square du Puy du Roy, rue du Docteur-Roux ou encore l’arrêt de bus Vivier-Corax.

En outre, un programme ponctuel de purges des voiries et de gravillonnage sera effectué dans plusieurs rues de Compiègne. Le parking du square Jean-Moulin bénéficiera également de travaux de rénovation.