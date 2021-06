Aménagement intérieur : nouveaux enjeux, nouvelles solutions

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Panneaux d'aménagement Supprimer Qualité de l’air intérieur Supprimer COV Supprimer Acoustique Supprimer Résistance au feu Supprimer Réaction au feu des produits Supprimer POLYREY Supprimer Swiss Krono Supprimer France Supprimer Valider Valider

Les fabricants de panneaux et d'éléments d’aménagement intérieur doivent répondre à de nouveaux enjeux environnementaux, sanitaires et réglementaires. Coulidoor, Polyrey et Swiss Krono nous présentent les évolutions de leurs offres.

Qualité de l’air intérieur

« Nos produits sont tous proposés en qualité ignifuge à la demande, certains d’entre eux ont des performances attendues par le marché en standard, comme le panneau mélaminé classé M2 sans surcoût. Face à l’enjeu de la qualité de l'air intérieur (QAI), notre offre répond aux critères HQE, Leed et Bream, par exemple avec des classements COV A et A+, et le label Greenguard Gold. Nous travaillons aussi à la conception de systèmes complets qui garantissent les performances attendues selon la destination des ouvrages.

Ouvrir les espaces, réduire le bruit, rendre l’air soit plus respirable et plus sain. Le bien-être de l’utilisateur auquel nous sommes attachés, englobe ces différentes dimensions. C’est pourquoi, depuis plus de dix ans, tous nos produits sont antibactériens sans surcoût. Nous disposons d’un label Sanitized reconnu, dont le certificat est renouvelé chaque année. Nos produits sont ainsi adaptés à tous les secteurs recevant du public (crèches, écoles, hôpitaux, restaurants…). »

Géraldine Farges, Responsable Marketing de Polyrey

Solutions feu et acoustique

« Nos produits sont conçus avec des liants sans formaldéhyde ajouté, voire avec un liant végétal, pour la gamme de panneaux de particules Be.Yond. Côté sécurité incendie, les panneaux supports sont ignifugés dans la masse et les lamelles des panneaux OSB sont imprégnées d’un produit intumescent.

Les architectes d’intérieur aiment l’aspect brut et industriel de l’OSB et l’utilisent comme un produit design. Nous le proposons en version perforée acoustique, adaptée aux Etablissements recevant du public (ERP). Notre solution d’habillage de murs et plafonds SwissClic Panel, également déclinée en version acoustique, atteint un coefficient d’absorption αw de 0,8.

Enfin, côté panneaux décoratifs, nous proposons sous la marque One World une solution de revêtement mural et de plafond acoustique. Pour la pose, Swiss Chrono fournit l’étude de calepinage et la quantité de laine et de quincaillerie nécessaire. »

Joao Da Rocha, directeur commercial et marketing de Swiss Krono

Solutions vertueuses, lumière et esthétique

« Au sein de l’ameublement français, nous travaillons de concert avec l’Union des industries des panneaux de process (UIPP) pour aller vers des solutions toujours plus vertueuses. Si les normes s’appliquent aux panneaux bruts, nous aussi, fabricants de produits d’ameublement, sommes sensibles à la limitation des émanations de COV. Chez Coulidoor, par exemple, nous évitons l’emploi de bois exotiques, nous intégrons dans notre production une part de produits recyclés, nos panneaux mélaminés ont des chants plaqués qui font barrière aux COV, etc.

Côté innovations, nous développons une gamme de verrières et bloc-portes aluminium pour réaliser des séparations de pièce tout en conservant la lumière, et une gamme de rangements à structure aluminium, Arche, à l'esthétique très épurée. Nous proposerons aussi en 2021 une solution originale, Imago, pour les portes, les placards, les cloisons amovibles : un cadre en aluminium avec un habillage en toile tendue qui permet une personnalisation poussée en termes de coloris et de graphismes, et qui peut abriter une mousse aux propriétés d’absorption acoustique. »

Arnaud Visse, PDG du groupe Coulidoor