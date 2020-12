Aménagement extérieur : « Le zéro entretien dans un jardin n’existe pas »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Moi, artisan Supprimer Aménagements extérieurs Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer France Supprimer Valider Valider

Facilité d’entretien, aspect esthétique, drainage des sols… Nombreux sont les critères de choix pour un revêtement de sol extérieur. Laurent Tiffreau, gérant de l’entreprise Tiffreau (franchisé Daniel Moquet signe vos allées) à Arthez-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques), souligne la nécessité de bien informer les clients sur l'impact environnemental des solutions.

« Pour les aménagements extérieurs, la demande des clients est paradoxale. Si la prise de conscience environnementale est réelle, ils veulent un jardin facile à vivre et ne souhaitent plus désherber. Ils sont prêts à choisir un enrobé, saturé d’hydrocarbures, et très chaud en été, pour supprimer les mauvaises herbes. Nous essayons de les en dissuader et insistons sur le fait que le zéro entretien dans un jardin n’existe pas.

Nous leur proposons donc des alternatives plus écologiques, comme des allées gravillonnées ou des revêtements drainants, en leur expliquant qu’il faudra les entretenir au moins une fois par an, alors que le ménage dans la maison doit se réaliser au moins une fois par semaine. Nous devons faire un travail d’éducation pour les convaincre et leur expliquer qu’on ne saura pas inventer un revêtement écologique zéro repousse. D’autant que si un minimum d’entretien est réalisé dès le départ, il sera plus simple à l’usage et dans la durée. »