Aménagement extérieur : « Le béton poreux est dans l’air du temps »

Facilité d’entretien, aspect esthétique, impact environnemental, drainage des sols… Nombreux sont les critères de choix pour un revêtement de sol extérieur. Yohann Benoteau, gérant de l’entreprise Benoteau (Maçonnerie - rénovation - béton décoratif) à Soullans en Vendée, nous fait part de son expérience et des matériaux qu’il préconise.

« Auparavant, nous travaillions beaucoup avec du béton désactivé. Mais ce revêtement nécessitait la réalisation d’une pente et d’un traitement des eaux par canalisation. Nous posons également peu de pavages car les clients veulent vivre dans leur jardin tout en y réalisant un minimum d'entretien. S'ils souhaitent un sol d'aspect bois, pavé ou pierre naturelle, nous leur proposons du béton décoratif.

Sinon, nous appliquons surtout du béton poreux. Il est dans l'air du temps puisque les eaux retournent naturellement dans le sol, sans besoin de prévoir une évacuation spécifique. Les particuliers sont de plus en plus sensibles à l'écologie et à la préservation de la planète pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Du coup, ce béton drainant est devenu phare dans notre offre. De plus, grâce à 23 couleurs tendances et des chainettes de pavés dédiées à la dilatation en périphérie, il est tout fait possible de réaliser des géométries variées et des décors esthétiques. »