Aménagement extérieur : naissance de Felix Distribution

Felix Clercx (BV & Gmbh) et Fiberdeck (SAS) ont donné naissance à un spécialiste des produits d’aménagement extérieur en bois et bois composite avec un portefeuille de marques conséquent.

Souvenez-vous ! Il y a plus d’un an, le groupe français Forestia, ce spécialiste nordiste de produits d'aménagement extérieur et connu pour sa filiale de bois composite Fiberdeck, avait repris Felix Clercx, son client mais aussi fournisseur. « Malgré la pandémie de Coronavirus, l’année écoulée s’est avérée très fructueuse et les sociétés Felix Clercx (BV & Gmbh) et Fiberdeck (SAS) implantées aux Pays-Bas, en Allemagne et en France ». Dans ce contexte, ils ont décidé d’unir leurs activités pour donner naissance à Felix Distribution.

Un portefeuille de 8 marques

Ce spécialiste des produits d’aménagement extérieur en bois et bois composite va distribuer en Europe les marques suivantes : Fiberdeck (bois composite), FelixWood (bois exotique), Cobrafastner (fixation & structure terrasse) et Owlialights (éclairage terrasse). D’autres marques exclusives selon chaque pays complètent l’assortiment : Fiberon, Newtechwood (bois composite), Moso (thermo-bambou) et Bfix (fixation terrasse).

Un nouveau site

A noter que Felix Distribution lance un nouveau site internet www.felixdistribution.com avec une plateforme BtoB pour faciliter « les échanges de données et d’informations avec les clients et partenaires. » Elle s’enrichie de nouvelles fonctionnalités comme une banque d’images multimarques, des fiches techniques, ainsi que des configurateurs de terrasses et de clôtures 3D : fr.mydeckplanner.com et fr.myfenceplanner.com.