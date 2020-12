Aménagement extérieur : « Avec le béton drainant, toute une palette esthétique »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Aménagements extérieurs Supprimer Artisan béton Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Moi, artisan Supprimer Vendée Supprimer France Supprimer Valider Valider

Facilité d’entretien, aspect esthétique, impact environnemental, drainage des sols… Nombreux sont les critères de choix pour un revêtement de sol extérieur. Laurent Gobin, dirigeant de l’entreprise Gobin Paysage à Saint-Urbain en Vendée, nous explique les avantages du béton drainant.

« Pour leurs aménagements extérieurs, les clients attendent des revêtements économiques, faciles d’entretien et à faible impact sur l’environnement. Nous proposons des pierres naturelles, mais aussi des bétons drainants. Outre leur dimension écologique, les bétons drainants deviennent à la mode pour leur esthétique. Par exemple, ils remplacent désormais l’ardoise car nous pouvons proposer des revêtements décoratifs comme des sols de couleurs ou luminescents, faire apparaître les graviers avec du béton désactivé…

Toute cette palette de propositions nous permet de créer des ambiances contemporaines ou traditionnelles. Par ailleurs, quand la fonction drainante est demandée par les clients, le béton poreux entre en concurrence avec l’enrobé à chaud, en théorie moins cher. Sauf que, pour ce dernier, il faut prévoir une pente et réaliser des évacuations qui représentent un certain coût. Par ailleurs, les bétons drainants, plus épais, sont circulables et affichent une plus grande pérennité. »