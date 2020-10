Aménagement du stade Finaltéri à Chatou : des retards dans les travaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Rénovation Supprimer Aménagement Supprimer Valider Valider

La livraison du stade Finaltéri à Chatou est retardée par l'interruption des travaux.

Des imprévus ont occasionné des retards dans la réalisation des travaux d’aménagement du stade Finaltéri du quartier des Landes, à Chatou (Yvelines). Pour rappel, il s'agit de la réhabilitation des vestiaires, du gymnase avec un club house et de la structure dédiée à l’animation.

Une entreprise devait s'occuper du lot 10 du marché d’aménagement du Stade Finaltéri, relatif aux travaux de « carrelage » du gymnase. Son désengagement n’a pas été sans impact sur la poursuite des travaux. La Ville a donc procédé à la rupture du contrat.

Eric Dumoulin, le maire de la ville, n’a pas manqué de préciser que le chantier « devait se terminer pendant les vacances, mais il a pris du retard à cause des intempéries cet hiver, non pas du froid, mais de la pluie. Il était devenu un véritable champ de boue ! La pandémie de Covid-19 s’est déclarée, et elle l’a retardé de trois mois supplémentaires. ». La livraison du stade Finaltéri est prévue au début de l’année 2021.