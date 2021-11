Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Gare Supprimer Valider Valider

La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPSEO) a validé l’aménagement des gares de Poissy, Mantes-la-Jolie, Mantes-Station, Les Mureaux et Épône-Mézières.

Le 9 novembre 2021, la communauté urbaine GPSEO a approuvé en conseil communautaire les projets d’aménagement des pôles d’échanges multimodaux de Poissy, Mantes-la-Jolie, Mantes-Station, Les Mureaux et Épône-Mézières (Yvelines). Selon Pierre Bédier, le président du département des Yvelines, ces opérations accompagneront le prolongement du RER E qui reliera Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie à partir de 2024. S’élevant à 95 M€, les travaux seront financés par le conseil départemental des Yvelines, Île-de-France Mobilités, la Région Île-de-France, l’État et la communauté urbaine qui participera à hauteur de 28,7 M€. À Poissy, ils permettront de créer des voies dédiées aux bus et une passerelle piétonne enjambant la RD 190.

À Mantes-la-Jolie, les opérations incluent la création de deux boucles de circulation, l’aménagement de deux stations de bus, ainsi que la piétonnisation et le traitement paysager du parvis nord. Aux Mureaux, le projet concerne la requalification des espaces publics, la création d’une station de bus et l’aménagement des carrefours. Du côté d’Epône-Mézières, de nouvelles voiries, un parvis et des sentiers piétons seront créés. À Mantes-Station, les travaux envisagés porteront sur la requalification des voiries existantes, le repositionnement des quais de bus et la réorganisation du stationnement rue des Deux-Gares.

Précisons que la livraison des cinq nouveaux pôles d’échanges multimodaux s’échelonnera jusqu’en 2026.