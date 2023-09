Améliorer la productivité dans le secteur de la construction en France

La récession industrielle de 2023 étant plus importante que prévu, les entreprises de construction doivent se concentrer sur l'amélioration de leurs niveaux de productivité afin de s'assurer qu'elles maximisent toutes les opportunités et qu'elles soient prêtes pour 2024.

Ce problème qui dure depuis des décennies semble suggérer qu'il n'y a pas de solution rapide, mais selon le dernier rapport d’industrie de Procore, « L’avenir de la construction en France 2023 », en étant le témoin direct de l'efficacité de la technologie, la construction s'éveille au potentiel plus large de la transformation numérique.

La technologie stimule la productivité

Réalisé par Censuswide, le rapport a interrogé plus de 200 décideurs français pour comprendre comment ils pensent le rôle des technologies de la construction. Selon l'étude, 25 % des répondants ont considérablement augmenté leurs investissements dans la transformation numérique en raison de la volatilité causée par des facteurs tels que l'inflation et les pénuries de la chaîne d'approvisionnement.

Cela témoigne du rôle que la technologie peut jouer dans la rationalisation des processus, l'amélioration de l'efficacité et l'augmentation des économies de temps et d'argent, et de la manière dont elle permet aux entreprises d'accepter davantage de projets et de maximiser leur marge bénéficiaire.

Pour aller plus loin, examinons les trois principaux éléments qui, selon les personnes interrogées, pourraient améliorer les niveaux de productivité :

Mise en œuvre de processus et de protocoles de bonnes pratiques dans le domaine de la pré-construction

Améliorer la collaboration et la communication avec les parties prenantes de notre propre entreprise et de la chaîne logistique

Mettre en place des procédures de sécurité régulières (y compris des briefings) pour les employés et les sous-traitants

Malgré la diversité des réponses, elles ont toutes un point commun : la technologie peut optimiser chacune d'entre elles et, ce faisant, fournir aux entreprises le niveau de productivité dont elles ont besoin pour l'avenir.

Mise en œuvre des meilleures pratiques en matière de processus et de protocoles dans le domaine de la pré-construction

Le lien entre des processus de pré-construction plus robustes et une meilleure rentabilité a été abordé dans The State of Global Preconstruction (L'état de la pré-construction dans le monde). Et selon « L’avenir de la construction en France 2023 », cela reste la voie la plus efficace pour améliorer la productivité en 2023.

En effet, une planification initiale solide peut conduire à de meilleurs résultats commerciaux et financiers. Les principales parties prenantes peuvent être intégrées à la chaîne d'approvisionnement le plus tôt possible, et les projets restent sur la bonne voie, sans surprises coûteuses.

Pour que cela soit possible, les entreprises ont besoin d'un moyen d'apprendre à partir des données historiques afin d'identifier les points problématiques et d'optimiser les opérations pour l'avenir - avant même que le sol ne soit creusé. Pour ce faire, une source unique de vérité telle qu'une plateforme de gestion de la construction est idéale, car elle permet aux entreprises de normaliser la saisie et l'intégration des données provenant de l'ensemble de leurs opérations.

Cela ne profite pas seulement à la pré-construction, mais permet aux dirigeants d'entreprise de prendre plus facilement de meilleures décisions basées sur les données tout au long du cycle de vie du projet.

Améliorer la collaboration et la communication avec les parties prenantes de notre propre entreprise et de la chaîne logistique

Les plateformes de gestion de la construction sont également essentielles pour ce que le rapport « L'avenir de la construction en France 2023 » a mis en évidence comme étant le deuxième moyen le plus important de stimuler la productivité - l'amélioration de la collaboration et de la communication au sein de l'entreprise ainsi qu'avec les parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement.

La construction est un secteur complexe, axé sur les détails, qui compte des dizaines, voire des centaines de parties prenantes - internes et externes - qui s'appuient les unes sur les autres pour communiquer. Chacune de ces parties prenantes possède des informations dont quelqu'un d'autre a besoin pour faire son travail efficacement. Et à moins qu'il n'existe un emplacement central pour héberger toutes ces informations, de nombreux professionnels passent la majeure partie de leur temps à chercher ce dont ils ont besoin.

La technologie des plateformes facilite intrinsèquement la collaboration en garantissant que toutes les données d'un projet se trouvent au même endroit, ce qui signifie que chacun a une visibilité sur l'ensemble du projet, que les processus sont rationalisés et que les conversations sont plus productives.

Mettre en place des procédures de sécurité régulières (y compris des briefings) pour les employés et les sous-traitants

Il n'est pas étonnant que la sécurité soit une priorité pour les entrepreneurs. La construction est l'une des industries les plus dangereuses au monde. Selon les statistiques européennes sur les accidents du travail (SEAT) en 2020, plus d'un cinquième de tous les accidents du travail mortels dans l'UE ont eu lieu dans le secteur de la construction. Et selon le rapport de Santé Publique France sur le suicide par secteur d'activité et par profession, la construction est le troisième secteur où le taux de suicide est le plus élevé.

Lorsqu'un problème de sécurité se présente, la dernière chose qui vous préoccupe est l'impact sur la productivité. Mais la vérité, c'est que lorsque les choses se produisent, il y a un impact que vous devez prendre en compte. La meilleure façon de se préparer est d'abord d'atténuer les risques afin que ces choses ne se produisent pas.

Un programme de sécurité peut réduire de 50 % la probabilité d'une blessure. Les plateformes de gestion de la construction sont dotées de fonctionnalités intégrées qui facilitent la création et l'exécution d'un programme, tout en permettant de suivre l'évolution de la responsabilité en cours de route. Les outils mobiles permettent aux équipes sur le terrain d'accéder rapidement aux règles de sécurité et d'y contribuer. En collectant de plus en plus de données dans le cadre de leur travail quotidien, les responsables de la sécurité peuvent commencer à identifier des tendances et des domaines d'amélioration.

La création d'un programme de sécurité standardisé avec des outils qui le rendent facile à suivre ne va pas seulement protéger votre personnel, mais aussi augmenter la productivité et la rentabilité.

Poser les bases d'un avenir productif

Si les facteurs qui conduisent à une plus grande productivité dans le secteur de la construction en France varient, ils sont tous liés à la manière dont ils fonctionnent grâce à la collaboration, à la communication et à la qualité des données. Il n'est donc pas surprenant que les chefs d'entreprise estiment que des méthodes plus efficaces de saisie et d'intégration des données dans leurs projets permettraient de réduire les coûts de ces derniers de 24 % en moyenne.

Mais ces économies ne se feront pas naturellement. Les entreprises de construction doivent agir maintenant pour s'assurer qu'elles maximisent la rentabilité de leurs projets. En effet, l'augmentation des niveaux de productivité dans le secteur de la construction au cours des prochaines années dépendra de la rapidité avec laquelle les entreprises utiliseront tous les avantages de la technologie et, en particulier, des plateformes de gestion de la construction.

Pour en savoir plus, téléchargez le rapport “L’avenir de la construction en France 2023”.

Contenu proposé par Procore