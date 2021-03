AMCC met plus de PVC recyclé dans ses fenêtres

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Fenêtre Supprimer AMCC Supprimer France Supprimer Négoce Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

AMCC (AT Partner), fabricant de fenêtres et portes d’entrée, renforce son offre en PVC recyclé sur sa gamme de fenêtres A70 classique, avec une palette de couleurs élargie.

Chez AMCC, les menuiseries blanches ne sont plus les seules à intégrer

du PVC recyclé. Le fabricant intègre de la matière recyclée sur l’ouvrant et le dormant des profilés PVC de ses fenêtres A70 Classique,

avec une offre renforcée de couleurs. « Nous avons tous vécu des moments difficiles ces derniers mois et l’amélioration de l’habitat est au cœur des préoccupations des habitants », explique Jean-Marie Deslandes, directeur commercial et marketing AMCC. « Maillé à un contexte écologique, nous relevons tous les jours des défis toujours plus novateurs pour apporter les réponses adaptées aux attentes des consommateurs. »

Plus écologique et plus économique

Réputé pour son isolation thermique exceptionnelle, sa robustesse à l’épreuve du temps et sa facilité d’entretien, le PVC utilisé est aussi recyclable à 97 %, ce qui conforte AMCC dans son engagement à réduire la consommation de matières premières dans la fabrication de ses menuiseries. L’introduction de matières premières recyclées dans le PVC des profilés permet de diminuer de moitié l’utilisation de matière vierge dans la fabrication des menuiseries. Cette solution est non seulement plus écologique, mais aussi plus économique dans le contexte actuel de flambée des prix des matières premières. La certification obtenue sur ces profilés démontre que ces menuiseries sont conformes et ne subissent aucun impact structurel.

Adaptée à tous les styles d’habitat

Au niveau de la fabrication, l’utilisation de ce PVC recyclable n’a aucune incidence sur l’usinage du drainage, la traverse, le seuil, la ventilation traversante, la crémone ou encore le marquage. En outre, les fenêtres

et portes-fenêtres restent esthétiques à l’extérieur, éco-responsables

à l’intérieur, le coloris beige de la matière recyclée se situe au cœur du produit une fois la fenêtre posée et calfeutrée.

Conçue pour répondre à toutes les attentes en matière de confort et d’économie, cette nouvelle gamme s’adapte à tous les types de pose, en rénovation comme en neuf, et aux exigences des différents styles d’habitat.

Quatre nuances de gris pour Dékoline AMCC ajoute quatre nouveaux coloris Dékoline pour ses menuiseries A70 Elégance, A80 Excellence et l’A80 Exclusive. Déjà dotée d’un panel de couleurs imitation bois, la palette s’enrichit de quatre nuances de gris : basalte, ardoise, quartz et gris “fenêtre”.

Fabriquée avec des profilés multi-chambres dans les ouvrants et dans les dormants, la gamme A70 Classique offre une isolation thermique élevée et une bonne rigidité grâce à son renforcement acier (suivant abaques). Elle se caractérise par son esthétisme aux lignes fines et joints co-extrudés blancs qui viennent augmenter le clair de vitrage apportant davantage de lumière.