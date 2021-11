Ambert : la médiathèque Alexandre-Vialatte en chantier

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Puy-de-Dôme Supprimer Valider Valider

À Ambert, des travaux sont en cours à la médiathèque Alexandre-Vialatte. Ceux-ci entraînent la fermeture temporaire du site, et ce, pendant plusieurs mois.

La médiathèque Alexandre-Vialatte d’Ambert (Puy-de-Dôme) fait l’objet d’importants travaux de rénovation. Ce chantier, lancé en octobre, consiste à réaménager le rez-de-chaussée et l’espace jeunesse du site.



À terme, ce chantier devant s’achever à la fin de l’année, l’actuel espace dédié aux tout-petits, qui sera réunifié au rez-de-chaussée, sera réaménagé pour accueillir un coin de presse et multimédia pour les adultes. Les sols et les murs de la médiathèque seront également refaits. La moquette murale sera enlevée et de nouveaux luminaires seront installés.



Pour le bon déroulement des travaux, la médiathèque Alexandre-Vialatte sera fermée jusqu’au 2 janvier 2022. Afin d’assurer la continuité des services, une bibliothèque éphémère est installée, depuis le 16 octobre dernier, dans le hall de l’ancien site de la chambre de commerce et d’industrie (place de l’Hôtel-de-Ville, à côté de l’office de tourisme). Les usagers pourront y emprunter et rendre des documents. Quant à l’accueil des classes, il sera maintenu. Toutefois, ce sont les responsables de la médiathèque qui se déplaceront dans les établissements.