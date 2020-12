Amazon veut former au digital les commerçants

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Artisans Supprimer amazon Supprimer Cross canal Supprimer France Supprimer Valider Valider

Amazon France lance l’Accélérateur du Numérique, un site de modules de formations en ligne qui couvrent de nombreux aspects du e-commerce.

Depuis le mardi 8 décembre 2020, Amazon propose, en partenariat avec BPI France, un service de formation en ligne dédié à aider les TPE et PME françaises à rebondir en accélérant leur transition numérique, « un élément devenu indispensable aujourd’hui, alors que la France a subi deux confinements » selon son directeur général Frédéric Duval, lors d'une visioconférence. Son nom : l’Accélérateur du numérique. « On est à 30% des commerces aujourd'hui qui sont digitalisés. Je sais que le gouvernement a l'objectif d'aller à 50% en une année», poursuit Frédéric Duval. «Si on peut faire bénéficier de notre savoir-faire et faire en sorte que cet objectif soit atteint, ce serait super.»

L’Accélérateur du Numérique, qu’est-ce que c’est ?

Amazon France propose gratuitement des modules de formations en ligne courts et autonomes, sous forme de vidéos de trois à quatre minutes, ouverts « à l’ensemble des PME et TPE, mais aussi à tous les artisans, producteurs et entrepreneurs français. » Concrètement, l’Accélérateur du Numérique est organisé en sept grands chapitres : comment « préparer sa transition numérique, ouvrir une boutique en ligne, se lancer en marketplace, construire sa marque, augmenter son trafic, assurer la logistique, démarrer les ventes ».

11 000 TPE et PME

D’après Amazon France, « déjà plus de 11 000 TPE et PME basées en France s’appuient les outils et services » de la marketplace pour vendre leurs produits. « Environ 70% de ces entreprises exportent vers des clients du monde entier et, rien qu'en 2019, elles ont exporté pour plus de 350 millions d'euros grâce à leur activité sur Amazon ».