Amazon calcule la bonne quantité de peinture en quelques secondes

Le géant du e-commerce lance, en France, Amazon Paint Finder. Ce nouvel outil gratuit permet aux consommateurs de choisir et de comparer un panel de couleurs de peinture intérieure.

Depuis le premier confinement, les Français n’ont jamais fait autant de peinture. Pour preuve, Leroy Merlin aurait écoulé plus de 26 millions de pots de peinture en 2020, soit près d’un pot par seconde. C’est dans ce contexte qu’Amazon a lancé le 14 avril 2021 un nouvel outil gratuit disponible sur ordinateur et mobile. Son nom : Amazon Paint Finder. Ce simulateur permet aux consommateurs de choisir et de comparer un panel de couleurs de peinture intérieure « en simultané » dans trois pièces virtuelles différentes (le salon, chambre et salle de bain).

Le calculateur de quantité

Un calculateur de peinture est également disponible sur la page du simulateur de couleurs. Il permet d’obtenir la quantité nécessaire pour recouvrir les surfaces désirées. Il suffit d'entrer la longueur et la hauteur de chaque mur de la pièce pour connaître combien de litres de peinture il faut acheter.

Trois marques pour le moment

Les premières marques disponibles en collaboration avec Amazon Paint Finder sont Dulux Valentine, Renaulac et Tollens. D’après Amazon France, « l’outil intégrera de nouvelles marques au fur et à mesure, dont V33 à partir de juin ». L’assortiment actuel couvre des tonalités neutres, pastels et vives, avec une variété de finitions mattes, satinées, ou brillantes.