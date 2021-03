Amaury Omnès : « Le polystyrène expansé subit une inflation inédite »

100 % second œuvre

Le président de l’Association française de l’isolation en polystyrène expansé pour le bâtiment (Afipeb) détaille les mécanismes qui conduisent à une hausse brutale des coûts – et donc des prix – du PSE. Et envisage un phénomène de pénurie. En cause le monomère styrène, principale matière première entrant dans la composition du PSE.