Amaury Blaire, directeur de portefeuille au sein du pôle résidentiel de Gecina

Ancien directeur des risques et de la conformité, Amaury Blaire a pris ses fonctions de directeur de portefeuille au sein du pôle résidentiel de Gecina le 15 septembre 2020. Membre du Comité de direction, il est rattaché à Franck Lirzin, directeur exécutif résidentiel.

Parcours professionnel d'Amaury Blaire

Amaury Blaire démarre sa carrière en 2005 en tant qu’auditeur financier chez Deloitte (2005) puis PwC, à partir de 2007. Il rejoint Gecina en 2010 en tant qualité de chef de mission à l’audit interne avant d'être promu en 2018 au poste de directeur des risques et de la conformité. C'est alors qu'il intègre le comité de direction de la foncière.

Amaury Blaire est nommé directeur de portefeuille au sein du pôle résidentiel en septembre 2020.

Formation d'Amaury Blaire

Amaury Blaire est titulaire d’un master en contrôle comptabilité et audit (2004), d'un diplôme d’Expertise comptable et de commissariat aux comptes (DEC), obtenu en 2010. Il obtient la même année un certificat en management, contrôle interne et maîtrise des risques obtenu à l'ESCP Europe. Il est également titulaire d'un Executive MBA obtenu à HEC Paris en 2020.