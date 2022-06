Alye, la nouvelle MDD de Litt

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Dans les agences Supprimer France Supprimer Valider Valider

L'enseigne du groupe SIG lance Alye, une gamme de produits spécialistes.

Depuis le 1er mars 2022, Litt propose à travers Alye une gamme en MDD de consommables pour les métiers de la plâtrerie et de l'isolation. Distribuée dans les libre-service des 38 agences Litt, elle couvre l'outillage, les adhésifs, les poudres et les bandes, et devrait s'étoffer prochainement sur les mastics, les colles et la visserie. "L'objectif est de réaliser avec nos produits MDD 5 % du chiffre d'affaires dans les 5 ans", détaille Valérie Gagliardi, DG de Litt, dans un communiqué.