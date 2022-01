AluK France et le groupe Valfidus rendent hommage à leur directeur général disparu

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Valider Valider

Par le biais d'un communiqué de la marque, adressé ce jour, le décès de Jean-Pierre Tourbez, Directeur Général AluK France a été annoncé. Ses équipes ont tenu à lui rendre hommage par le biais de d’un communiqué empreint d’émotion.

Jean-Pierre Tourbez, Directeur Général AluK France s'est éteint le 14 décembre dernier. Marqués par une profonde tristesse et une grande émotion, les équipes AluK France et l’ensemble du groupe Valfidus ont souhaité lui rendre hommage par le biais de ces mots : « Toutes nos pensées vont bien évidemment vers ses filles, sa famille et ses proches, mais aussi vers ses amis et tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer et qui l’appréciaient. Ses collègues et tous les acteurs de la profession garderont en mémoire le souvenir d’un grand homme, énergique, brillant, bienveillant, toujours à l’écoute et surtout plein d’humour », témoigne les équipes dans un communiqué transmis ce jour.

Agé de 45 ans, Jean-Pierre Tourbez était un homme de contact et de challenge aux multiples casquettes : « Il a su fédérer autour de lui des équipes soudées, pour donner une nouvelle dynamique et un cap à l’entreprise. Plus qu’un leader, il a su partager et transmettre ses valeurs et sa résilience à chacun de ses collaborateurs. Ouvert, accessible et généreux, il était apprécié de tous et il tenait à ce que chacun se sente à sa place dans l’organisation qu’il avait progressivement instaurée. Le terrain de jeux sur lequel il excellait par-dessus tout était le relationnel. Jean-Pierre sillonnait la France et parcourait le monde pour rester connecté au terrain. Il ne laissait personne indifférent et grâce à ses qualités humaines, il avait noué des relations de confiance avec nos partenaires. Il avait ce don de ne jamais se prendre au sérieux tout en restant un grand professionnel. Curieux et persévérant, il savait créer la surprise dès la première minute avec une attention ou une blague ».

Les équipes AluK & Valfidus ont tenu à remercier et honorer son engagement : « Nous avons tous à cœur de poursuivre la mission que tu nous as confiée, et de concrétiser l’ensemble des projets que nous avions entrepris. Tu disais souvent « même pas cap ! », le défi est relevé ! ».

Ses équipes constituent un album de souvenirs à sa mémoire. Vous pouvez transmettre vos témoignages et anecdotes accompagnés de photos à l’adresse email suivante : temoignage.jean-pierre@aluk.com

L'équipe de Stores et Fermetures présente ses condoléances à sa famille, ses proches et ses équipes.