Alu Express fête ses 20 ans

Clients, fournisseurs, salariés… Près de 80 personnes se sont réunies pour fêter les 20 ans d’Alu Express le 2 février dernier à Croissy-Beaubourg (Seine-et-Marne), où est installé depuis 2012 le siège de ce spécialiste de l’aluminium. « On était très heureux de tous se réunir, c’est grâce à chacun de ces collaborateurs qu’Alu Express s’est développé au fil du temps », se satisfait Cyril Le Quilleuc, directeur de l’entreprise depuis 10 ans.

Spécialisé dans le prêt-à-poser pour les professionnels et notamment les artisans, Alu Express naît en 2002. Présent lors de son lancement comme fabriquant et chef d’atelier, Cyril Le Quilleuc voit l’entreprise passer en 20 ans de 3 à 11 employés et déménager trois fois pour finalement s’installer dans l’actuel atelier de 2 500m2. Avec près de 2 000 menuiseries fabriquées annuellement et un chiffre d’affaire qui dépasse les 2 millions d’euros, « c’est un bilan très satisfaisant pour une petite structure comme la notre », se félicite-t-il.

Efficacité et qualité

Comme le suggère son nom, Alu Express fait de l’efficacité sa marque de fabrique. « Pour les devis courants on répond en 24 ou 48 heures maximum, explique Cyril Le Quilleuc. Les clients savent que nous sommes réactifs. » Ils peuvent aussi se rendre chez Alu Express pour voir un produit et bénéficier des conseils de l’équipe, « cela permet aux architectes et prescripteurs de nous poser les questions techniques de leurs clients, auxquelles ils ne peuvent pas toujours répondre ».

© Alu Express Plus de 2 000 menuiseries aluminium sont fabriquées chaque années par Alu Express.

Circuits courts

Pour garantir la qualité de ses procédures de fabricationqui effectue des audits et contrôles tous les 18 mois pour vérifier le respect de ces procédures. « C’est un gage de qualité, souligne le directeur. Beaucoup d’architectes recommandent d’utiliser du Technal sur les chantiers ». Un bon point aussi pour la communication, car le réseau de l’entreprise toulousaine est assez connu du grand public « grâce, par, exemple à des publicités diffusées sur les chaînes télés, explique Cyril Le Quilleuc. Ça parle aux clients ».

« Fabriqué près de chez vous », jamais le slogan affiché sur la façade d’Alu Express n’aura eu autant de succès que ces dernières années. « Ce côté local revient de plus en plus aujourd’hui dans les attentes des clients », constate Cyril Le Quilleuc, qui y voit un atout pour l’avenir d’Alu Express. Une traçabilité des produits présente dans l’ADN de l’entreprise depuis ses débuts : elle ne travaille qu’avec des fournisseurs français et livre quasi-exclusivement en Île-de-France.

Pour 2023, l’entreprise veut continuer sur sa lancée. « Malgré une bonne année 2022, nous avons eu une petite baisse du chiffre d‘affaire à cause du Covid, de la pénurie des matières premières et l’allongement des délais de livraison, explique Cyril Le Quilleuc. Nous restons confiants pour cette année car les délais redescendent depuis décembre dernier ». Enfin, il souhaite continuer à « décrocher de beaux chantiers » à l’image de celui de l’Ehpad de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) l’année passée.