Alternatives au chauffage gaz : « Le système le plus ouvert est le plancher à eau »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Chauffage Supprimer Plancher chauffant Supprimer Plancher rayonnant Supprimer Pompe à chaleur Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Loire-Atlantique Supprimer France Supprimer Valider Valider

Avec la fin annoncée du chauffage au gaz dans le neuf, les artisans développent leur savoir-faire sur d’autres solutions. Exemple avec Renaud Becquet, gérant de Néothermic, entreprise de plomberie-sanitaire-chauffage à Nantes (Loire-Atlantique).

« Nous sommes ouverts tant aux planchers hydrauliques qu’aux planchers rayonnants électriques. Ces derniers ont l’avantage d’être moins chers mais il est impossible de changer d’énergie ensuite. Il peuvent être couplés avec des panneaux solaires, voire des batteries de stockage, mais c’est encore très cher, complexe et donc peu rentable. Nous posons aussi des plafonds rayonnants, mais uniquement en tertiaire. Et nous regardons de près les solutions murales avec des systèmes par panneaux, similaires aux planchers.

Aujourd’hui, le système le plus ouvert reste le plancher à eau. Avec ce type d’émetteur, tout est possible : gaz, pompe à chaleur (PAC), cogénération, même chaudière électrique, et il est possible de changer d’énergie pour passer par exemple à l’hydrogène demain. La meilleure association est avec une PAC. Toutefois, le choix d’un système doit avant tout se faire par rapport à l’architecture de la maison, son isolation, son orientation, sa distribution, sa situation géographique, etc. »